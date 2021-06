Pijany i z zakazem prowadzenia doprowadził do wypadku

Policjanci zostali wezwani do zdarzenia, które obsługiwał już inny patrol. Kierowca Renault Kadjara wjechał w stojącego Opla Corsę i wepchnął go na Mercedesa klasy E. Kierująca Corsą została zabrana do szpitala. Szybko okazało się, że sprawca zdarzenia jest pijany, a do tego ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.



