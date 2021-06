Kolizja na rondzie. Zaskoczył go wybór pasa ruchu?

Kierowca Hyundaia i30 wjechał na zewnętrzny pas ronda i uderzył w Skodę Octavię, której kierowca, choć pokonywał skrzyżowanie na wprost, zajął pas wewnętrzny. Jadący Hyundaiem nie uznawał swojej winy argumentując, że już wjechał na rondo, więc to kierowca Skody powinien był mu ustąpić. Ponadto jazda na wprost pasem wewnętrznym jest co prawda dozwolona, ale niezalecana (zajmujemy go skręcając w lewo lub zawracając) z uwagi na płynność ruchu oraz ułatwienie innym uczestnikom ruchu przewidzenie, gdzie zamierzamy jechać dalej.



(Fragment programu „Stop drogówka”)