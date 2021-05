Kierowca BMW nie opanował napędu na tył na prostej drodze!

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Młodzi kierowcy starych BMW znani są z zamiłowania do tylnego napędu i celowego stawiania auta bokiem. Temu kierowcy udało się wpaść w poślizg jadąc na wprost. Niestety nie był to poślizg kontrolowany i uderzył w jadącego obok Mercedesa klasy R (ktoś pamięta jeszcze takie auto?).



Przybyłym na miejsce policjantom sprawca tłumaczył, że nie wie, co się stało. Chciał tylko przyspieszyć i nagle auto wpadło w poślizg. Może mokry asfalt i łyse tylne opony miały coś z tym wspólnego?



(Fragment programu „Stop drogówka”)