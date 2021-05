Kierująca blokowała lewy pas, ale miała na to kuriozalne wyjaśnienie

Policjanci zwrócili uwagę na Mercedesa klasy A, który uporczywie blokował lewy pas ruchu, pomimo tego, że droga była pusta. Po zatrzymaniu pojazdu do kontroli, funkcjonariusz zapytał kierującą, dlaczego utrudnia ona ruch. Dowiedział się, że… przez nich! Jechała lewym pasem przez to, że radiowóz poruszał się tuż za nią. Dalsza część rozmowy była równie ciekawa. Czy policjant ukaże kobietę mandatem za to wykroczenie, biorąc pod uwagę, że wykazała się przy okazji zupełną nieznajomością przepisów i realiów ruchu drogowego?



(Fragment programu „Stop drogówka”)