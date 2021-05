Cofający kierowca jest zawsze winny kolizji?

Policjanci zostali wezwani do kolizji, która miała miejsce podczas cofania. Nie powinno być więc wątpliwości co do sprawstwa, ale cofająca kobieta nie poczuwała się do winy. Argumentowała, że druga kierująca podjechała zbyt blisko, chociaż widziała, że auto przed nią cofa, a ponadto poruszała się lewą krawędzią jezdni. Jaki będzie werdykt policjanta?



