Kierowca dostawczaka wjechał prosto w osobówkę z dzieckiem

Policjanci zostali wezwani do groźnie wyglądającej kolizji dostawczego Renault oraz Forda Fiesty. Kierowca dostawczaka zignorował znak ustąp pierwszeństwa i wjechał w prawidłowo poruszającą się osobówkę. Podróżowało nią dziecko i konieczne było wezwanie karetki.



To miejsce jest dobrze znane miejscowym kierowcom. Po widocznym na materiale wiadukcie biegnie droga ekspresowa S7, będąca częścią obwodnicy Krakowa. Skrzyżowanie na którym doszło do zdarzenia jest prawidłowo i wyraźnie oznakowanym rondem. Mimo tego wielu kierowców gubi się na nim (chociaż w jego organizacji nie ma niczego niezwykłego). Obecnie ustawiona jest tutaj sygnalizacja świetlna.



(Fragment programu „Stop drogówka”)