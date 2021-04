Jeden skręcał, drugi wyprzedzał - kto jest winny kolizji?

Kolizja między Mercedesem klasy V oraz Skodą Fabią należała do tych, w których niełatwo wskazać winnego. Do zdarzenia doszło, kiedy kierowca Skody chciał skręcić w lewo na posesję, a w tym samym momencie, zaczął go wyprzedzać Mercedes.



Przepisy zabraniają wyprzedzania pojazdu, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo. Z kolei skręcając w lewo, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu - również tym, którzy nas wyprzedzają. Jak policja oceni to zdarzenie?



(Fragment programu "Stop drogówka")