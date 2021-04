Zagadkowa kolizja - brały w niej udział dwa auta czy jedno?

Policjanci zostali wezwani do kolizji z udziałem dwóch samochodów - Skody Fabii i Suzuki Swifta. Kierująca Fabii wpadła w poślizg na zakręcie, a jadąca za nią kierująca Swiftem, chcąc uniknąć kolizji, również utraciła kontrolę nad pojazdem i uderzyła w ogrodzenie.



Co ciekawe, Skoda nie została uszkodzona, a pomiędzy samochodami nie doszło do kontaktu. To ilu było uczestników zdarzenia i kto ponosi za nie odpowiedzialność?



(Fragment programu "Stop drogówka")