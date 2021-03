Zderzyli się lusterkami na wąskiej drodze. Kto zawinił w takiej sytuacji?

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Policjanci zostali wezwani do nietypowego zdarzenia. Dwaj kierowcy dostawczaków zderzyli się lusterkami podczas mijania. Żaden z nich nie poczuwał się do winy.



Do takich kolizji zwykle dochodzi w ciasnych miejscach i często jeden z kierowców się zatrzymuje. Wtedy winny jest ten, który postanowił jechać dalej. Często wąsko jest dlatego, że jeden z pojazdów omija stojące przy drodze samochody. Wtedy też nie ma wątpliwości co do winy. Tu po prostu droga była wąska, a pojazdy szerokie. Jaka będzie decyzja policji?



(Fragment programu "Stop drogówka")