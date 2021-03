Dziwny manewr kierującej doprowadził do kolizji ze skuterem

Policjanci interweniowali w nietypowej sprawie. Kierująca Kią cee'd wjechała między stojące w korku samochody i wtedy w jej auto uderzył kierujący skuterem, który te samochody omijał. Według kobiety zawinił skuterzysta, ponieważ omijał stojące pojazdy.



Po uświadomieniu kierującej jej nieznajomości przepisów (jeśli jednoślad zmieści się na jednym pasie ruchu z samochodami, to może je omijać), pojawiło się pytanie, co ona robiła stojąc w poprzek drogi. Według kierującego skuterem, chciała skręcić w lewo, ignorując nakaz skrętu w prawo i powierzchnię wyłączoną z ruchu. Kierująca zaprzeczała, twierdząc, że jedynie wcisnęła się między auta, żeby szybciej włączyć się do korka. Co na to policja?



(Fragment programu "Stop drogówka")