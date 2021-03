Pieszy zatoczył się i wpadł pod tramwaj. Nie dało się temu zapobiec?

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Policjanci zostali wezwani do sytuacji, w której pieszy wpadł pod tramwaj. Z relacji motorniczej wynikało, że stał on przy torach i kiedy tramwaj się do niego zbliżył, on zatoczył się i został potrącony.



Motornicza dopiero co ruszyła z przystanku, a mężczyzna po prostu stał przy torach. Mimo tego zauważyła go dopiero w ostatnim momencie. Chociaż prędkość nie mogła być duża, nie zdążyła zahamować.



(Fragment programu "Stop drogówka")