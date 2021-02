Kolizja dwóch cofających pojazdów – kto jest winny?

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Policjanci otrzymali wezwanie do bardzo nietypowej kolizji. Kobieta cofająca Oplem Astrą, zbliżyła się do zaparkowanego Volkswagena Passata, którego kierowca również zaczynał cofać. Widząc to, próbowała odjechać do przodu, ale nie zdążyła.



Co ciekawe, kierowca Passata był całkowicie przekonany o swojej niewinności. Przekonywał policjantów, że skoro on miał włączone światło wsteczne, to kierująca Astrą popełniła błąd, zbliżając się do jego samochodu. Jak zakończy się ta sprawa?



(Fragment programu „Stop drogówka”)