Kierowca osobówki otworzył drzwi prosto przed motocyklistą!

Policjanci zostali wezwani do nietypowego zdarzenia. Doszło do kolizji między motocyklistą, a kierowcą Renault Laguny. Podczas omijania stojących w korku samochodów, kierujący motocyklem nadział się na otwarte drzwi auta!



W trakcie rozmowy z policjantami kierowca Laguny mówił o otwieraniu drzwi podczas stania w korku, jak o czymś zupełnie naturalnym i oczywistym. Miał pretensje do motocyklisty, że ten omal nie wyrwał mu ręki i głowy (!), a w ogóle jakim prawem przejeżdżał koło niego. Policjanci wyjaśnili kierowcy Laguny, że ma pewne braki w wiedzy na temat przepisów.



(Fragment programu "Stop drogówka")