Ile naprawdę trwa ładowanie samochodu elektrycznego?

Jedną z poważniejszych niedogodności z posiadania auta elektrycznego, jest konieczność ładowania go, co niestety zwykle trwa dość długo. Nowe modele dają co prawda możliwość coraz szybszego ładowania, ale niekoniecznie nadąża za tym infrastruktura.



Chcąc sprawdzić, jak to wygląda w praktyce, wybraliśmy się w wycieczkę po Polsce, aby przetestować stacje ładowania o różnej mocy i przekonać się, ile w realnych warunkach trwa ładowanie elektryka. Za auto testowe posłużyło nam Porsche Taycan GTS Sport Turismo, które jest jednym z najszybciej ładujących się samochodów na rynku (przyjmuje prąd o mocy do 270 kW). Oto co ustaliliśmy.