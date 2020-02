Volkswagen inwestuje w ładowarki w Polsce

PGE Nowa Energia we współpracy z siecią dealerską Grupy Volkswagen planuje zainstalować w ciągu 2 lat do 300 ogólnodostępnych punktów do ładowania samochodów elektrycznych - podała w poniedziałek spółka. Wszystkie ładowarki będą zasilane energią ze źródeł odnawialnych - dodano.

"Połączone działania spółki zapewniającej dynamiczny rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych oraz naszych partnerów z branży motoryzacyjnej, to kolejny impuls w celu zapewnienia postępu technologicznego w obszarze elektromobilności, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi środowiskowej" - wskazał, cytowany w komunikacie prezes PGE Nowa Energia Kazimierz Więcek.

Według wiceprezesa PGE ds. innowacji Pawła Śliwy, rozwijana sieć stacji ładowania w ramach współpracy z Volkswagen Group Polska i Stowarzyszeniem Dealerów marek Volkswagen, Audi, Skoda i Seat to nasz kolejny krok w kierunku ograniczania niskiej emisji. "Grupa PGE jest pierwszym w Polsce operatorem, którego stacje ładowania samochodów elektrycznych są w 100 proc. zasilane energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych" - dodał.

W komunikacie wskazano, że stacje ładowania sieci PGE Nowa Energia będą dostępne dla kierowców samochodów elektrycznych wszystkich marek, zostaną także zintegrowane z aplikacjami marek, które należą do Grupy. Dodano, że z uwagi na lokalizację salonów stacje ładowania powstaną przy trasach wylotowych z dużych i średnich miast oraz w pobliżu dróg krajowych.

Jak wskazał, cytowany w komunikacie prezes Volkswagen Group Polska Wolf Stefan Specht, przyszłość należy do samochodów elektrycznych, nie tylko ze względu na środowisko i zmiany klimatyczne, ale także dlatego, że samochody elektryczne są po prostu lepsze. "Wraz z rosnącą liczbą samochodów elektrycznych na drogach, w parze musi iść dynamiczny rozwój infrastruktury" - dodał.

PGE Nowa Energia, spółka z Grupy PGE, zajmuje się m.in. budową i zarządzaniem siecią stacji ładowania samochodów elektrycznych. Posiada obecnie 66 punktów ładowania w całej Polsce, z których korzysta ok. 1,5 tys. użytkowników miesięcznie. Zgodnie z planami rozwojowymi, w 2020 roku liczba punktów ładowania ma zostać potrojona.

Grupa Volkswagen w latach 2020-2024 zainwestuje 60 mld euro w rozwój samochodów hybrydowych, elektromobilność oraz w cyfryzację, z czego około 33 mld euro w samą elektromobilność. Do 2029 roku koncern planuje wprowadzić na rynek do 75 modeli z napędem wyłącznie elektrycznym oraz około 60 modeli hybrydowych. Do 2025 r. Grupa planuje uruchomić w Europie 36 tys. punktów ładowania. Aktualnie przy salonach Grupy VW w Polsce dostępnych jest 70 punktów ładowania.