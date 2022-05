Mercedes zapowiada zupełnie nową platformę dla nowej gamy modeli

Prototypy Vision AMG – spojrzenie na elektryczną przyszłość Mercedesa

Nowy elektryczny model Mercedesa na nowej platformie

Nie jest tajemnicą, że im mniejszy model, tym mniejszy zysk producenta. Mercedes chce ową zyskowność poprawić, przygotowując nową platformę MMA. Powstawać na niej będą najmniejsze modele marki, a pierwszy pojawi się już w 2024 roku.

Niewiele o nim wiadomo, poza tym, że będzie on elektrycznym kompaktowym sedanem w stylu coupe. Możemy domyślać się więc, że będzie to odpowiednik modelu CLA. Warto jednak zaznaczyć, że choć platforma MMA skoncentrowana jest na napędzie elektrycznym, to możliwe jest zastosowanie w niej także jednostek spalinowych.

Mercedes ma plan na zwiększenie zysków. Podniesie ceny

Jak zapewniają przedstawiciele Mercedesa, platforma MMA ma wyznaczać nowe standardy marki. Jak podkreśla szef Mercedesa Ola Kallenius:

Nowa architektura MMA rozpocznie nową generację technologii - zarówno pod względem składu chemicznego baterii oraz wydajności, jak również pod względem samego układu napędowego.

Nowa platforma ma pomóc także w uzyskaniu większych zysków na najmniejszych modelach marki. Producent planuje także uproszczenie gamy z siedmiu do czterech rodzajów nadwozia, a także... podwyżkę cen. Mercedes zakłada, że te zmiany spowodują spadek sprzedaży w 2026 roku o 25 proc. porównując do roku 2019, ale wyraźniej wyższe ceny, pozwolą na uzyskanie większego zysku.

