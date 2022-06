Holandia ma najwięcej stacji ładowania. Polska wypada bardzo słabo

Spis treści: 01 Połowa europejskich ładowarek jest w Holandii i Niemczech

02 Ważna moc stacji ładowania

W mającej tylko 45 tys. km kw powierzchni Holandii (dla porównania woj. mazowieckie ma 35 tys. km kw powierzchni) znajduje się ponad 90 tys. stacji ładowania. To oznacza, że chociaż terytorium Holandii stanowi tylko 0,8 proc. powierzchni Unii Europejskiej, to na terenie tego kraju znajduje się 29,4 proc. wszystkich ładowarek w Europie. Dane te podał Europejski Związek Producentów Samochodów (ACEA).

Według ACEA około połowa z wszystkich 307 tys. stacji ładowania samochodów elektrycznych w UE znajduje się w Holandii i Niemczech. Niemcy mają prawie 60 tys. stacji. Powierzchnia Niemiec to 8,7 proc. powierzchni UE, a w tym kraju znajduje się 19,4 proc. europejskich ładowarek.

Na kolejnych miejscach znajdują się Francja (37 tys.), Szwecja (25 tys.) oraz Włochy (23,5 tys.). Najtrudniej naładować baterię w pojeździe elektrycznym będzie na Malcie (93) oraz Cyprze (57).

Zdjęcie Liczba ładowarek w krajach Unii Europejskiej / Fot: ACEA

Polska w tym zestawieniu wypada słabo - w naszym kraju znajduje się 2,2 tys. publicznych ładowarek. To oznacza, że chociaż powierzchnia Polski to 7,7 proc. powierzchni Unii Europejskiej to w tylko 0,9 proc. ładowarek znajduje się w naszym kraju.

Ważna moc stacji ładowania

Osobną kwestią pozostaje jakość stacji ładowania. Tylko 29 proc. stacji ładowania w Polsce to stacje szybkie prądu stałego (DC) o mocy ponad 22 KW (i zwykle nie wyższej niż 90 kW. Tymczasem w Holandii i Niemczech powszechne są ładowarki o mocy ponad 200 kW. Tymczasem ładowanie przeciętnego samochodu elektrycznego na stacji o mocy 90 kW, trwa godzinę.

ACEA zauważa, że aby osiągnąć postulowaną przez Komisję Europejską 55-procentową redukcję emisji dwutlenku węgla do 2030 r., potrzebnych będzie 6,8 mln punktów ładowania.

