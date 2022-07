Finowie chcą produkować akumulatory, które zamkną usta elektrosceptykom

Naukowcy prześcigają się w opracowywaniu technologii zmniejszającej ślad węglowy powstający podczas całego cyklu życia samochodu elektrycznego. Chodzi więc nie tylko o recykling zużytych akumulatorów trakcyjnych, ale także o zmniejszenie wpływu samego ich wytwarzania na środowisko.

Baterie z drewna sposobem na ekologię

Naukowcy ze Skandynawii opracowują technologię wytwarzania baterii trakcyjnych do samochodów elektrycznych z drewna. Konkretnie chodzi o węgiel zawarty w ligninie. Lignina to polimer występujący w ścianach komórkowych roślin rosnących na suchym lądzie. Około 20 do 30 procent objętości drzewa to właśnie lignina.

Reklama

Stora Enso dostarczy do firmy Northvolt swój materiał anodowy o nazwie Lingnode, wytworzony na bazie ligniny. Northvolt zaś odpowiedzialny będzie za opracowanie gotowych ogniw, całego procesu produkcyjnego oraz określenie skali, na którą mogą być produkowane takie baterie.

Finowie inwestują w baterie z drewna

Anoda stosowana w bateriach ma być w całości wykonana z twardego węgla, pozyskanego z drzew z europejskich lasów. Aby rozwinąć produkcję na skalę masową Northvolt przekształca zakupioną od Stora Enso papiernię na zakład produkcyjny materiałów katodowych. Proces ten ma się zakończyć do 2025 roku, a wydajność zakładu określana jest na 100 GWh.

Northvolt podpisał ostatnio umowę na dostawę baterii trakcyjnych do samochodów elektrycznych koncernu Volkswagena, który zainwestował w producenta baterii kilkaset milionów dolarów. Z kolei Stora Enso jest największym producentem ligniny - zakład w fińskim mieście Sunila produkuje jej ok. 50 tys. ton rocznie. To właśnie tam ma powstać linia produkcyjna Lingnode na skalę przemysłową.

***