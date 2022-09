Elektryk z zasięgiem 1600 km? Ten to potrafi

Krzysztof Mocek Samochody elektryczne

Bez wątpienia do największych wad samochodów elektrycznych należy zaliczyć ich niewielki zasięg. Co jednak, gdyby bezemisyjne pojazdy były w stanie przejechać 1600 km? Dzięki postępowi technologicznemu, powoli staje się to możliwe.

Zdjęcie Elektryk z zasięgiem 1600 km? Teraz to możliwe / Aptera Motors - YouTube /