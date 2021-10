Elektryczne taksówki z nowatorskim ładowaniem na postoju

Samochody autonomiczne Ioniq 5 Robotaxi. Autonomiczna taksówka

W Wiedniu i Grazu ruszył pilotażowy projekt budowy infrastruktury do ładowania elektrycznych taksówek, który wyznacza kierunek zmian w mobilności. W ramach projektu osiem postojów taksówek i 56 pojazdów Taxi w Wiedniu zostanie wyposażonych w technologię Matrix Charging opracowaną przez firmę Easelink. Zamiast podłączać elektryczny samochód do punktu ładowania za pomocą kabla, pojazd wyposażony w tzw. złącze na podwoziu, będzie podłączany do płyty ładującej na postoju taksówek poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Dzięki automatycznemu ładowaniu bezpośrednio na postoju taksówek, kierowca nie musi wychodzić z pojazdu, ani szukać stacji ładowania.

Projekt ten jest unikalny na skalę międzynarodową i odgrywa pionierską rolę w rewolucji mobilności w dużych miastach. Mimo że, pierwsze e-taksówki zostały uruchomione w Wiedniu w 2016 r., większość floty samochodów nadal jest napędzana tradycyjnie. W austriackiej stolicy 99 procent taksówek to nadal samochody z silnikiem Diesla lub benzynowym. Najpóźniej jednak do 2025 r. w Austrii mają być rejestrowane wyłącznie taksówki z napędem zeroemisyjnym.

Za budowę infrastruktury ładowania e-taksówek i zarządzanie nią w Wiedniu odpowiada miejskie przedsiębiorstwo energetyczne "Wien Energie". Elektryczne taksówki będą ładowane energią elektryczną wytwarzaną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, powiedział dyrektor generalny firmy, Michael Strebl.

Zdjęcie Dziś po Wiedniu jeżdżą taksówki spalinowe. Ale wkrótce będzie można rejestrować już tylko elektryczne / Getty Images

Peter Hanke, członek zarządu miasta ds. finansów i gospodarki, zwraca uwagę, że austriacka stolica jest liderem w dziedzinie ochrony klimatu i wyjaśnia, że Wiedeń i jego mieszkańcy skorzystają na projekcie zmiany taksówek, ponieważ zmniejszy on emisję i poziom hałasu oraz przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście. "Dzięki zautomatyzowanemu systemowi ładowania na postoju, taksówkarze będą mogli w przyszłości łatwo doładowywać swoje pojazdy elektryczne podczas oczekiwania. Chcemy pokazać, że zrównoważona mobilność jest możliwa i chcemy zachęcić inne branże do tego samego", powiedział natomiast, Walter Ruck, prezes Wiedeńskiej Izby Handlowej.

