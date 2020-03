Co dalej z polską marką i polskim autem na prąd?

Jedną z firm, na które pandemia koronawirusa ma niewielki wpływ jest Electromobilty Poland. Przypomnijmy, że ta finansowana przez państwowe koncerny firma ma zbudować polskie auto elektryczne.

Zdjęcie Piotr Zaremba, prezes Electromobility Poland / Samochody elektryczne Projekty polskiego auta na prąd idą do kosza!

Wpływ koronawirusa na firmę nie jest duży, ponieważ obecnie nie ma ona żadnego zakładu produkcyjnego, a opracowanie projektu technicznego zlecono niemieckiej firmie EDAG Engineering. Ponadto zrezygnowano z projektów polskich rysowników wyłonionych w konkursie i narysowanie auta zlecono włoskiej pracowni Torino Design.



Nie dziwi więc, że na przekór załamaniu rynku samochodów, optymizmem tryska Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland. - Nasz projekt pozwoli nie tylko stworzyć 15 tysięcy miejsc pracy, ale też jest szansą dla działających w Polsce firm motoryzacyjnych na zbudowanie swojej pozycji na rynku - mówi.



Zaremba widzi szansę w tym, że światowe koncerny przestawiają stopniowo produkcję z aut spalinowych na elektryczne.



- To chwila, kiedy największe firmy motoryzacyjne tracą część przewag konkurencyjnych, czyli najlepszy moment dla nowego gracza, który może zbudować produkt i swoją pozycję na rynku - mówi prezes EMP . - Jestem przekonany, że za kilka lat okno możliwości może się zamknąć, a za kilkanaście lat pozostanie już tylko zastanawianie się, dlaczego zabrakło nam odwagi, by spróbować. Czesi mają swoją Skodę, Rumuni Dacię. Jestem przekonany, że za kilka lat będziemy w Polsce dumni z nowej marki motoryzacyjnej" - podkreśla.

Reklama

- Nie jest sztuką zaprojektowanie pojazdu, który jest ładny, ale jednocześnie bardzo drogi. Nie jest też sztuką zaprojektowanie auta, które jest ładne, ale gubi funkcjonalności przydatne w życiu codziennym. Jestem przekonany, że nam się udało w tym projekcie połączyć wszystko: emocje, +wygląd+, itp."- zapewnia prezes Zaremba. Podkreśla, że polski "elektryk" będzie nie tylko atrakcyjny wizualnie, ale i konkurencyjny pod względem ceny.

Dlaczego auto projektuje włoska firma designerska, a nie zdecydowano się na jeden z projektów konkursowych? - Budujemy nową markę i musimy przekonać do niej klientów. Dlatego pracujemy z najlepszymi partnerami. Torino Design to jedna z najlepszych firm projektowych na świecie. Firma z olbrzymim doświadczeniem. Ma ona również bardzo dobre zaplecze techniczne do budowy tego typu pojazdu" - mówi Zaremba. Według niego specjaliści z Turynu potrafią budować samochody budzące emocje, bardzo atrakcyjne pod względem wyglądu, a jednocześnie spełniające oczekiwania klienta na rynku masowym - czyli relatywnie tanie. Konsultant projektu - znany polski stylista - Tadeusz Jelec wniósł do prac nad "polskim elektrykiem" swoje kilkudziesięcioletnie doświadczenie z pracy dla Jaguara.



Zdaniem Zaremby powstanie w Polsce nowej marki motoryzacyjnej samochodów elektrycznych może pobudzić gospodarkę i dać jej silny impuls do rozwoju. - Nasz projekt pozwoli nie tylko stworzyć 15 tysięcy miejsc pracy w gospodarce, ale jest przede wszystkim szansą dla firm motoryzacyjnych działających w Polsce, na to, by zbudowały swoją pozycję na rynku - mówi Zaremba.



W jego opinii Polska potrzebuje ambitnych projektów rozwojowych. - Nasz kraj ma wielu zdolnych inżynierów, projektantów, naukowców, ale ludzie ci zbyt często i zbyt wcześnie wyjeżdżają do pracy za granicę, bo nie ma projektów, przy których mogliby się rozwijać - tłumaczy prezes ElectroMobility Poland. - Zbyt często innowacyjne projekty powstające w Polsce są sprzedawane do innych krajów, bo nasz przemysł nie stwarza warunków do ich wdrażania i testowania. Chcemy to zmienić - podsumowuje.