O takiej ulicy jeszcze nie słyszałeś. Co tu się stało?

Mało który kierowca zna na pamięć treść Prawa o ruchu drogowym, ale o artykule 4, znanym również jako ”zasada ograniczonego zaufania” słyszeli wszyscy. Stanowi on, że uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania. W skrócie chodzi o to, że na drodze nie można ufać nikomu, a nasz styl jazdy powinien uwzględniać możliwość popełnienia błędu przez innych.



Zapomniał o nim najwyraźniej kierowca Peugeota 207, który uderzył w tył Suzuki Vitary. Nie ma wątpliwości co do tego, że kierowca francuskiego auta mógł zostać zaskoczony nagłą zmianą decyzji kierowcy Suzuki. Nie zmienia to jednak faktu, że powinien prowadzić swój pojazd z prędkością pozwalającą na bezpieczne zatrzymanie niezależnie od tego, czy auto przed nim skręca w prawo czy w lewo...



W tym przypadku sprawca kolizji nie poczuwał się do winy. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.





źródło: Stop drogówka!