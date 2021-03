BMW wpadło do wody. W środku były dwie osoby

W Świnoujściu BMW zjechało z drogi przy nabrzeżu i wpadło do kanału portowego. W środku była para młodych ludzi. O własnych siłach opuścili tonący samochód i wydostali się na brzeg. Miejsce wypadku znane jest z niebezpiecznych popisów samochodowych. Doszło tam do co najmniej dwóch podobnych zdarzeń, w których zginęły cztery młode osoby.



Źródło: Polsat News