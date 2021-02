Ustawili sygnalizację świetlną pośrodku lasu

Na wylotówce ze Zgierza, koło Łodzi, ustawiono sygnalizację świetlną. Byłaby jak każda inna, gdyby nie fakt, że ustawiono ją w środku lasu. Kierowcy, którzy ze Zgierza jadą do Łodzi, pytają czy to dla leśnej zwierzyny, czy może przystanek dla kierowców, by mogli podziwiać piękno okolicznej przyrody. Okazuje się, że rozbudowuje się tam osiedle domków jednorodzinnych, ale, jak to w Polsce, nikt nie pomyślał o odpowiedniej infrastrukturze dla mieszkańców.



Źródło: Polsat News