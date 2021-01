Samochód wpadł do Warty. Kierowca nie przeżył

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

To niebezpieczne miejsce w Gorzowie Wielkopolskim - droga biegnie nad brzegiem Warty, a oddziela je stromy brzeg. Właśnie na Wale Okrężnym doszło w środę nad ranem do tragicznego wypadku. Jako pierwsza na miejscu zjawiła się kobieta, której poranny jogging przerwało pojawienie się auta leżącego w rzece do góry kołami. Zawiadomione służby odnalazły w środku ciało kierowcy.



Źródło: Polsat News