Zderzenie na autostradzie z poważnymi konsekwencjami

Na autostradzie doszło do zderzenia dwóch samochodów - kierująca Fiatem Punto wjechała na prawy pas autostrady, a zaraz potem na lewy, prosto pod prawidłowo poruszającą się Skodę Kamiq.



Samochody nie zostały mocno uszkodzone, szczególnie Skoda. Niestety okazało się, że kobieta nią kierująca ma złamaną rękę. Oznacza to, że zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek. Mamy więc do czynienia z przestępstwem, a sprawa będzie miała swój finał w sądzie.