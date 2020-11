Zderzyli się rowerzyści - policja nie wie, kto zawinił

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Policjanci drogówki zostali wezwani do nietypowego zdarzenia - czołowo zderzyło się dwóch rowerzystów. Uderzyli się głowami i upadli, a jeden z nich złamał sobie rękę.



Z relacji uczestników zdarzenia wynika, że jeden rowerzysta jechał prawą stroną alejki, blisko ogrodzenia, a drugi nadjechał z naprzeciwka i też zbliżył się do tego ogrodzenia. Wtedy doszło do wypadku.



Interweniujący na miejscu funkcjonariusze nie potrafili określić, kto zawinił w tej sytuacji. Według nas cenną wskazówką może być fakt, że w Polsce obowiązuje ruch prawostronny, ale może się mylimy i nie ma to żadnego związku ze sprawą.



(fragment programu „Stop drogówka”)