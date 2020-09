Stop Drogówka - wynajął auto, żeby nagrać film z szybkiej jazdy

"Stop drogówka" to program, w którym możemy obserwować pracę policjantów drogówki. Ich zadania nie polegają tylko na kontrolowaniu prędkości pojazdów, ale także na interweniowaniu w miejscach zdarzeń drogowych.



Niewątpliwą gwiazdą tego odcinka jest młody kierowca, który posiadał prawo jazdy od zaledwie dwóch miesięcy. Wynajął on samochód, żeby koledzy nagrali go, jak szaleje za kierownicą. Próba widowiskowego wejścia w zakręt skończyła się na dachu. Oprócz tego zobaczymy kobietę, która potrąciła motocyklistę i nie widzi w tym swojej winy, kierowcę BMW X5, który chciał oszczędzić na lawecie, a także mini-karambol. Spowodowany przez lawetę.