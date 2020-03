Przy hamowaniu ładunek mógł zmiażdżyć szoferkę!

Wyjątkowym brakiem wyobraźni wykazał się kierowca ciężarówki, którego zatrzymał do kontroli patrol Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Przewoził betonowe podkłady kolejowe bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Ciężki ładunek mógł wypaść na drogę lub przesunąć się i zmiażdżyć szoferkę ciężarówki podczas gwałtownego hamowania.

Zdjęcie Betonowe podkłady nie były zabezpieczone /ITD

Niebezpieczny transport zauważył i zatrzymał do kontroli patrol zajmujący się na co dzień kontrolą elektronicznego poboru opłat na jednej z ulic Olsztyna we wtorek (3 marca). Na naczepie przewożono 120 sztuk betonowych podkładów kolejowych. Ciężki ładunek nie był w żaden sposób zabezpieczony przez zmianą miejsca położenia w trakcie jazdy.

Kierowca, który swoim zachowaniem stworzył poważne zagrożenie dla siebie i pozostałych uczestników ruchu, został ukarany mandatem. Inspektorzy wydali również zakaz dalszej jazdy do momentu właściwego zabezpieczenie ładunku.