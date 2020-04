Przekroczenie prędkości o 116 km/h i inne "wyczyny" kierowców

O 116 km/h przekroczył dozwoloną prędkość zatrzymany przez policjantów z grupy Speed kierowca BMW jadący katowickim odcinkiem autostrady A4 – policja "zmierzyła mu" 216 km/h przy ograniczeniu do 100 km/h.

Zdjęcie /Policja

Jak podała we wtorek Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, kierujący został ukarany mandatem, a na jego konto wpłynęło 10 punktów karnych.



Nie był to jedyny kierowca zatrzymany w ostatnich dniach za znaczące przekroczenie dozwolonej prędkości. Także 10 punktów karnych oraz mandat dostał kierujący Mercedesem, któremu na A4 w Rudzie Śląskiej "zmierzono" 201 km/h - o 61 km/h więcej niż zezwalały przepisy. Prawo jazdy stracił natomiast mężczyzna zatrzymany w Bieruniu, który jechał 116 km/h w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.



Policjanci podkreślają, że mimo zmniejszonego ruchu na drogach podczas epidemii koronawirusa poczucie bezpieczeństwa może być złudne, a przekraczanie dozwolonej prędkości jest główną przyczyną najtragiczniejszych wypadków. Od piątku do niedzieli na śląskich drogach doszło do trzech śmiertelnych wypadków drogowych.