Policja szykuje polowanie na kierowców. Potrwa tydzień!

​Od 16 do 22 września, w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, we wszystkich europejskich krajach prowadzona będzie akcja pod nazwą Road Safety Days (Dni bezpieczeństwa ruchu drogowego) - poinformowało Biuro Ruchu drogowego Komendy Głównej Policji.

Jak przekazali policjanci, Road Safety Days to działania policji ruchu drogowego oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z Wizją Zero - zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa na drogach w dużej mierze jest zmiana zachowań ich użytkowników.

"W promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, po raz kolejny, włączyła się m.in. firma Screen Network S.A. poprzez emisję na ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych spotu, którego hasłem przewodnim jest: Żyj i pozwól żyć innym" - podała policja.



Działania koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz popierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).