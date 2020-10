Minister Infrastruktury zachował posadę. Jak zamierza to wykorzystać?

​Poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach, dalsza realizacja Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Krajowego Programu Kolejowego to priorytety Ministerstwa Infrastruktury po rekonstrukcji rządu - poinformował w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W zaproponowanym w środę przez premiera Mateusza Morawieckiego nowym składzie rządu Andrzej Adamczyk ma nadal odpowiadać za resort infrastruktury.

"Mamy przygotowany projekt programu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez realizację inwestycji i mamy już zabezpieczone środki finansowe na najbliższe lata. Na sam przyszły rok mamy do wydania w tym programie ponad 600 mln zł" - powiedział PAP Adamczyk.



Dodał, że program ten zostanie przedstawiony w najbliższych tygodniach.



"Ponadto mamy do realizacji Program Budowy Dróg Krajowych, Krajowy Program Kolejowy. Mam nadzieję, że uda nam się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje, oczywiście z wykorzystaniem środków europejskich" - mówił Adamczyk.



Minister poinformował też, że resort przygotował projekt nowego programu budowy dróg krajowych.



"Chcemy go w najbliższych miesiącach przeprocedować, aby przyjąć dokument, który będzie podstawą również i do tego, aby oczekiwać zwiększonych środków na inwestycje drogowe" - dodał szef resortu infrastruktury.



Adamczyk zapewnił, że resort będzie kontynuował prace wspierające inwestycje na drogach lokalnych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich.(