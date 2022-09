„Luzaczek” prowadził ciężarówkę z nogami na desce. Został nagrany

Przepisy drogowe Zjeżdżasz w las lub na pole? Uważaj, to może być skrzyżowanie

O tym, jak niebezpieczną praktyką jest zakładanie nóg na deskę rozdzielczą, informowaliśmy już wielokrotnie. Chociaż temat stale powraca, wciąż nie brakuje przypadków, gdy znudzony pasażer postanawia sobie w ten sposób urozmaicić jazdę - najczęściej nie będąc nawet świadomym swojej nieodpowiedzialności. Jak jednak nazwać sytuację, gdy takiego zachowania dopuszcza się sam kierowca?

Właśnie takim szczytem bezmyślności wykazał się kierowca lawety, przyłapany na autostradzie A1 w okolicach Łodzi. Mężczyzna został nagrany przez chorwackiego kierowcę zawodowego, który niecodzienny widok postanowił udostępnić w mediach społecznościowych.

Reklama

Za kierownicą, jak przed telewizorem

Zarówno na zdjęciach, jak i materiale wideo, widać jak kierowca niemałego zestawu ciężarowego podpisanego jako "pomoc drogowa" właściwie leży przed kierownicą. Obie nogi mężczyzny spoczywają na desce rozdzielczej, a on sam kieruje pojazdem przy pomocy jednej ręki. Konkretnie samego nadgarstka. Na domiar złego, mężczyzna wydaje się być totalnie nieświadomy ryzyka, które stwarza i wręcz pozuje do zdjęć z wyraźną dumą i zadowoleniem.

Nie potrzeba dużej wyobraźni, by móc przewidzieć następstwa takiego zachowania w razie wystąpienia nagłego wypadku. Pomijając już kwestie bezpieczeństwa samego kierowcy, taka pozycja nie pozwala na szybką i sprawną reakcje. "Co gdyby doszło do awaryjnego hamowania?" - pytają w komentarzach internauci, nie pozostawiając jednocześnie suchej nitki na nagranym.

Pozostaje mieć nadzieję, że zarówno materiał, jak i komentarze użytkowników dotrą do opisywanego kierowcy i na przyszłość zdecyduje się on prowadzić ciężarówkę w bezpieczny sposób.

***