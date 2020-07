Licznik ofiar śmiertelnych wciąż bije

​Tylko ostatniej doby na polskich drogach doszło do pięciu wypadków ze skutkiem śmiertelnym, a od początku wakacji odnotowano 106 takich wypadków - powiedział w niedzielę podkom. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Policja apeluje o ostrożną jazdę.

Zdjęcie W tym wypadku zginęła 19-latka, która wpadła w poślizg i wjechała pod ciężarówkę /Policja

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że ostatniej doby na polskich drogach doszło do pięciu wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Wypadki te odnotowano w województwach: pomorskim (1), łódzkim (3) i śląskim (1).

Do najtragiczniejszego w skutkach wypadku doszło w województwie łódzkim, w pobliżu miejscowości Głowno na drodze krajowej nr 14, gdzie w czołowym zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym zginął kierowca i pasażer osobówki.



"Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności na drogach, szczególnie podczas powrotów z wyjazdów weekendowych" - zaznaczył podkom. Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Dodał, że za każdym z wypadków kryje się ludzka tragedia. "Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, w tym nadmierna prędkość, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze" - powiedział.



Od początku wakacji na stronie policja.pl prezentowana jest druga edycja mapy z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z ostatniej doby oraz od początku wakacji. Jak zaznacza policja, bieżąca aktualizacja, w tym wizualizacja danych, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach oraz skłonienie do refleksji użytkowników dróg.



Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym będzie wyświetlana codziennie przez okres wakacji zarówno na stronie policji, jak i na ekranach firmy Screen Network, znajdujących się na terenie kraju.