Łamią się drzewa. Uważaj, gdzie parkujesz!

Orkan Sabina dotarł nad Polskę i powoduje sporo zagrożenie.

Do największej tragedii doszło w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie podmuch wiatru zerwał dach wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Konstrukcja spadła na rodzinę z Warszawy, zginęła 52-letnia kobieta oraz jej 15-letnia córka. Druga córka, 21-letnia w bardzo ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala, gdzie lekarze walczą o jej życie.



Do szpitala trafił również spokrewniony z ofiarami, lżej ranny 16-latek oraz ojciec rodziny, który doznał wstrząsu psychicznego.



W poniedziałek rano śmigłowiec LPR nie był w stanie wylądować przy wypadku na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Tuż nad ziemią maszyna dostała mocny podmuch wiatru, przez co zaczęła się obracać. Ostatecznie pilot uniknął katastrofy, ale nie podjął drugiej próby lądowania i poszkodowany musiał być transportowany karetką.

Śmigłowiec będzie musiał teraz przejść przegląd techniczny, a to oznacza czasowe uziemienie.

Na drodze krajowej nr 28 pod Krosnem wiatr przewrócił samochód ciężarowy z naczepą.



W całym kraju łamią się również drzewa, dlatego warto zwracać uwagę, gdzie parkujemy samochody. Na zdjęciu prezentujemy zdarzenie z Kościeliska, gdzie na jadące Audi na mazowieckich numerach rejestracyjnych spadło potężne drzewo. Na szczęście, tym razem nikomu nic się nie stało, ucierpiał tylko samochód.