Duży zakup nieoznakowanych radiowozów. Nowy model!

Jeszcze w tym roku do jednostek policji w całym kraju trafią nowe nieoznakowane radiowozy. W przetargu wartym ponad 7 mln zł złożono aż 11 ofert. Wybór padł na model Toyota Corolla w wersji Comfort.

Przetarg na nowe auta rozpisała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Chodziło o pilne znalezienie następców dla najbardziej wyeksploatowanych pojazdów. W sumie policyjne zamówienie opiewać może aż na 90 samochodów, które mają zostać rozdysponowane po całym kraju. Pierwsze 45 pojazdów - w ramach zamówienia gwarantowanego - ma zostać dostarczonych do Olsztyna przed 11 grudnia bieżącego roku. Pozostałe 45 sztuk, jeśli zamawiający skorzystają z prawa opcji - trafić ma do policji przed 21 grudnia.

Zwycięską ofertę złożył dealer Toyoty z Zabrza. Za cenę 82 600 zł zaproponował on model Corolla z benzynowym silnikiem 1,6 l (132 KM) w wersji Comfort. Cena, która stanowiła najważniejsze kryterium zakupu (60 proc.), okazała się zauważalnie niższa, niż w przypadku konkurencyjnych modeli, jak proponowane Policji: Skoda Octavia 1,5 l TSI (ok. 100 tys. zł) i Kia XCeed 1,6 T-GDI (ok. 115 tys. zł).

Co ciekawe - w przetargu startowało aż sześciu dealerów Toyoty. Wszyscy oferowali podobnie skonfigurowane samochody z benzynowym silnikiem 1,6 l (Valvematic Dual VVT-i z ręczną sześciostopniową skrzynią biegów). Zwycięska oferta zmieściła się w zakładanym budżecie i była o 6 tys. zł niższa od cennikowej. Policja planowała wydać na jedno auto nie więcej niż 89,3 tys. zł. W sumie, zakładając że - zgodnie z dokumentacją przetargową - policja skorzysta z prawa opcji, faktura za zakup pojazdów opiewać będzie na kwotę 7 434 000,00 zł brutto.

Nieoznakowane radiowozy segmentu C zastąpić mają wysłużone pojazdy wykorzystywane do działań operacyjnych, np. przez wydziały prewencji czy kryminalne. Oznacza to, że - najprawdopodobniej - nie zobaczymy w nich funkcjonariuszy drogówki, nie otrzymają również wideorejestratorów.

Corolle w wersji wyposażeniowej Comfort pochwalić się mogą m.in.: automatyczną klimatyzacją, podgrzewanymi lusterkami, systemem info-rozrywki Toyota Touch2 z 8-calowym dotykowym wyświetlaczem i kamerą cofania czy 16-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich. O bezpieczeństwo dbają np. systemy monitorowania zmęczenia kierowcy, rozpoznawania znaków drogowych czy asystent utrzymywania pasa ruchu.