Dramatyczny spadek ruchu na autostradzie A4

​W ubiegłym tygodniu ruch samochodów na płatnym odcinku autostrady A4 między Katowicami a Krakowem był średnio o 64,8 proc. mniejszy niż w tym samym okresie rok wcześniej - wynika z danych zarządcy drogi. Był to trzeci z rzędu tydzień spadku średniego natężenia ruchu o ponad 60 proc.

Zdjęcie Na najdroższej i najbardziej obciążonej autostradzie w Polsce spadł drastycznie ruch /Damian Klamka /East News

Spadek liczby aut korzystających z autostrady widoczny jest od siedmiu tygodni. W drugiej połowie marca Grupa Stalexport Autostrady, do której należy zarządzająca drogą spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM) rozpoczęła publikowanie cotygodniowych raportów na temat zmian natężenia ruchu w stosunku do podobnych okresów rok wcześniej - ze względu na potencjalny wpływ spadku ruchu na tegoroczne wyniki spółki.

Z najnowszych, opublikowanych w poniedziałek danych wynika, że w minionym tygodniu między 13 a 19 kwietnia utrzymywał się znaczący spadek natężenia ruchu, choć dynamika spadku rok do roku była nieznacznie mniejsza niż tydzień wcześniej. Odcinkiem autostrady A4 między Katowicami a Krakowem przejechało w tym czasie 70,2 proc. aut osobowych mniej niż rok wcześniej i 35,9 proc. mniej ciężarówek. Ogółem z autostrady skorzystało 64,8 proc. pojazdów mniej niż w 16. tygodniu ubiegłego roku.



W marcu zarząd Grupy Stalexport Autostrady ocenił, iż skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowań na COVID-19 mogą mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki operacyjne i finansowe oraz działalność Grupy, jednak skala tego wpływu nie jest na razie możliwa do oszacowania.



Ogółem od początku tego roku do 19 kwietnia, w odniesieniu do sytuacji sprzed roku, ruch samochodów osobowych na autostradzie Katowice-Kraków zmalał o 21,5 proc., a ruch ciężarówek o 11,5 proc. Średnio ruch był mniejszy o 19,8 proc.



Spadek natężenia ruchu (średnio o 4,3 proc.) rozpoczął się w 10. tygodniu tego roku, a w kolejnym tygodniu wynosił już 15,9 proc. W następnych pięciu tygodniach dynamika spadku stopniowo zwiększała się wraz z kolejnymi ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa - ruch aut osobowych był mniejszy w poszczególnych tygodniach o 61,9-72,1 proc., ruch ciężarówek o 15,3-41,7 proc., a ruch ogółem o 53,6-66,7 proc.



W całym minionym roku z płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem korzystało średnio 45,6 tys. pojazdów na dobę. Ubiegłoroczne średnie natężenie ruchu było zbliżone do poziomu z roku 2018.