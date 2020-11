Ciężarówka driftem zmiotła z drogi samochód!

​Do poważnie wyglądającego wypadku doszło przed przejazdem kolejowym w miejscowości Bugaj w gminie Bliżyn. Kierowca tira jadąc z dużą prędkością, naczepą ciężarówki niemal "zmiótł" z drogi osobowego hyundaia i odjechał z miejsca zdarzenia - poinformowała w środę świętokrzyska policja.

Zdjęcie Zderzenie mogło się skończyć tragicznie / Zderzenie pociągu z samochodem

Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę na przejeździe kolejowym.

Reklama

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 10. na krajowej "42" w miejscowości Bugaj. "Na łuku drogi, w rejonie przejazdu kolejowego, kierujący tirem doprowadził do zderzenia z osobowym hyundaiem. Koreański pojazd został zepchnięty na barierę energochłonną, a ciężarówka nie zatrzymując się odjechała z miejsca. 29-letni kierowca hyundaia uskarżał się na ból nogi i został przewieziony na badania do szpitala" - przekazał Jarosław Góźdź, oficer prasowy skarżyskiej policji.



Dodał, że kilka minut po kraksie na ulicy Legionów w Skarżysku świadek zdarzenia zatrzymał ciężarówkę. "Za kierownicą mercedesa siedział 56-letni obywatel Ukrainy. Twierdził, że nie zauważył, że doprowadził do zderzenia z innym pojazdem. Obaj kierowcy jechali sami i byli trzeźwi" - dodał Gwóźdź.



Za rażące naruszenie zasad ruchu drogowego policjanci zatrzymali kierowcy ciężarówki prawo jazdy.