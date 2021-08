Pijany wjechał w budynek i przebił ścianę!

Jak poinformowała w środę Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie, do wypadku doszło przed godziną 5:00 w Sierakowie. Jak podała policja, kierowca Renault Koleosa "nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i uderzył w budynek mieszkalny znajdujący się na ulicy Poznańskiej".

Na zdjęciach udostępnionych przez policję, widać że auto uszkodziło poważnie elewację budynku, pomimo bariery energochłonnej, która mocno wgięła się od uderzenia. Lepiej nie myśleć, jakby wyglądało Renault, gdyby jej tak nie było. Prędkość w momencie uderzenia musiała być znaczna, ale nie ona tylko była powodem wypadku.



Po przybyciu na miejsce policji, okazało się, że kierowca miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. Czekają go więc poważne konsekwencje, ale póki co trafił do szpitala wraz z pasażerem.

