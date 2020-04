Pijany kierowca wiózł dziecko, próbował uciekać policji

​Policjanci z Hajnówki (woj. podlaskie) zatrzymali po krótkim pościgu mężczyznę, który po spożyciu alkoholu wsiadł do samochodu i przewoził 10-letnie dziecko, a przy kontroli drogowej próbował uciekać potrącając funkcjonariusza.

Jak podał w poniedziałek zespół prasowy podlaskiej policji, w czasie kontroli drogowej w Kleszczelach funkcjonariusze wyczuli woń alkoholu od 41-letniego kierowcy peugeota; mężczyzna przewoził w swoim samochodzie dziecko. W trakcie czynności policjantów nagle ruszył, uderzając zewnętrznym lusterkiem jednego z nich.

Patrol ruszył w pościg; samochód udało się zatrzymać zajeżdżając mu drogę, ale doszło też do uderzenia w radiowóz. Ponieważ kierowca odmówił poddania się badaniu alkomatem, pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu. Po wytrzeźwieniu postawiono mu zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i niezatrzymania się do kontroli drogowej, ale też narażenia 10-latka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenia nietykalności policjanta, który został uderzony lusterkiem auta.