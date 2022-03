Motorandka z Joanną Zientarską – Citroën ë-C4

Citroën ë-C4 to nowa propozycja francuskiego producenta. Ten elektryczny hatchback intryguje swoim aerodynamicznym kształtem, zwartą sylwetką i charakterem SUV-a. Wyposażony w bardzo komfortowe zawieszenie i zastęp elektronicznych asystentów, zdaje się wręcz rozpieszczać kierowcę. Ale czy to wystarczy, by zdobyć serce Joanny Zientarskiej?