Motorandka z Joanną Zientarską - Skoda Enyaq iV

Podobno samochody elektryczne już wkrótce zastąpią spalinowe. Czy już dzisiaj jazda samochodem bateryjnym jest komfortowa oraz - co najważniejsze - czy nie trzeba martwić się małym zasięgiem czy dostępem do gniazdka? Sprawdza to Joanna Zientarska, która na Motorandkę zabrała elektryczny bestseller Skody - model Enyaq iV.