Odzyskano skradzioną Skodę z 1959 roku. Pomogły przypadkowe zdjęcia

Zgłoszenie kradzieży kolekcjonerskiego pojazdu marki Skoda Octavia z roku 1959 wpłynęło do toruńskiej policji w połowie marca tego roku. Sprawcy włamali się na posesję wyłamując kłódkę zabezpieczającą bramę, a następnie dostali się do wnętrza garażu. Poza samochodem, przestępcy postanowili się "zaopiekować" innym, równie wiekowym pojazdem - motorowerem marki Romet.

Przez przypadek, jak się później okazało, sama kradzież została sfotografowana przez osobę, której bardzo przypadło do gustu piękne, zielone, zabytkowe auto stojące na lawecie. Gdy informacja o kradzieży dostała się do mediów społecznościowych, świadek postanowił udostępnić zdjęcia pokrzywdzonemu, aby ten mógł przekazać je policji. Funkcjonariusze szybko postanowili wykorzystać fotografie do zidentyfikowania skradzionego pojazdu.

Jak się okazuje, auto ze zdjęcia rozpoznał mężczyzna, który zakupił je nie będąc świadomym jego prawdziwej historii. Osobą sprzedającą okazał się sam złodziej, który zresztą widniał na wspomnianych fotografiach. Sprawca szybko został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu, gdzie usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Teraz jego losem zajmie się prokuratura.

Zielona Skoda wróciła już do właściciela.

Skoda Octavia - na długo przed współpracą z Volkswagenem

Czechosłowacka Octavia zadebiutowała w 1959 roku. Dwudrzwiowy sedan napędzany był czterosuwowym silnikiem o mocy nieco ponad 40 KM i rozpędzał się do zawrotnych prędkości rzędu 110 km/h. To naprawdę dużo biorąc pod uwagę, że za zatrzymanie pojazdu odpowiadały bębnowe hamulce, oczywiście bez wspomagania.

W latach 60. XX wieku był to ósmy samochód w portfolio czeskiego producenta, licząc od zakończenia II Wojny Światowej. Właśnie dlatego nadano mu nazwę Octavia, która pochodzi od łacińskiego słowa "octo" oznaczającego liczbę osiem.

W ciągu 12 lat Skoda wyprodukowała około 400 000 sztuk tego popularnego modelu. Następnie Octavia na długie lata zniknęła z rynku. Do pomysłu powrócono dopiero po zmianach ustrojowych i przejęciu Skody przez Volkswagena. Prace rozpoczęły się w 1992 roku, a samochód ujrzał światło dzienne w 1996 roku.

