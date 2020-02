Nowość. Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupe

Rodzina Mercedesa GLE drugiej generacji poszerzyła się o nowego członka. Na kilkanaście dni przed oficjalnym debiutem w Genewie zaprezentowano model Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupe.

Zdjęcie Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupe /

Auto otrzymało bardziej agresywną stylizację. Dominującym elementem z przodu jest osłona chłodnicy z dużym logo producenta i pionowymi, chromowanymi, pasami. Chromem wykończono też subtelną listwę okalającą czarne wloty powietrza w zderzaku. Czarny jest również dyfuzor tylnego zderzaka i 21-calowe obręcze kół ze stopów lekkich. Wzmocniony wariant Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ Coupe standardowo wyposażony jest w koła o średnicy 22 cali.

W kabinie standardowo znajdziemy czarną skórzaną tapicerkę, która - w wersji S - dodatkowo wyposażona została w szare ozdobne wstawki. W tej odmianie szare są również pasy bezpieczeństwa.

Pod maską wersji pracuje ten sam, co w GLS 63 AMG, benzynowy, podwójnie doładowany, V8 o pojemności niespełna 4,0 l. Jednostka korzysta alternatora-rozrusznika, który pełni też rolę elektrycznego "doładowania". Wciskając pedał gazu do oporu kierowca może liczyć na dodatkowe, elektryczne, 22 KM i aż 250 Nm! Sama jednostka benzynowa, w zależności od wersji, osiąga maksymalną moc 571 KM (Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+Coupe) lub 612 KM (GLE 63 S 4MATIC+ Coupe).

Zdjęcie Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupe /

Silnik spalinowy ma aluminiowy blok, bezpośredni wtrysk paliwa i dwie turbosprężarki umieszczone pomiędzy głowicami. Taka architektura zapewniać ma jak najszybszą reakcję na gaz. Dla oszczędności paliwa wyposażono go również w - działający w zakresie od 1000 do 3250 obr./min - układ dezaktywacji cylindrów. Gdy komputer sterujący uzna to za stosowne, może dezaktywować wtrysk i zapłon w cylindrach nr dwa, trzy, pięć i osiem.

Zdjęcie Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupe /

Słabsza odmiana - Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC+ Coupe - rozwija maksymalny moment obrotowy 750 Nm (2250-5000 obr./min.), co przekłada się na sprint do 100 km/h w równe 4 s. Modele z literką "S" generują aż 850 Nm (2500-4500 obr/min) i rozpędzają się do setki w 3,8 s. Prędkość maksymalna to odpowiednio: 250 km/h i 280 km/h. W obu przypadkach granice wyznacza elektronika.

Układ przeniesienia napędu składa się z automatycznej przekładni AMG SPEEDSHIFT TCT 9G z funkcją podwójnego wysprzęglania. Standardowe wyposażenie obu wersji obejmuje elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy tylnej osi z blokadą. Bez żadnych dopłat klienci otrzymają również adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne i aktywne stabilizatory obydwu osi.