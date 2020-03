Nowe hybrydowe wersje Mercedesów CLA i GLA

Rodzina modeli CLA i GLA zyskała właśnie nowych członków. Mercedes uzupełnia swoją ofertę o kolejne hybrydy typu plug in - modele CLA Coupe, CLA Shootingbrake oraz GLA w wersji EQ Power.

Zdjęcie Hybrydowe wersje modeli CLA i GLA /

Wzorem zelektryfikowanej klasy A nowe modele poznamy po oznaczeniu 250 e. Każde z zaprezentowanych aut napędzane jest hybrydowym zespołem łączącym spalinową, benzynową, turbodoładowaną jednostkę 1,3 l (160 KM i 250 Nm) z elektrycznym silnikiem trakcyjnym generującym 75 kW i 300 Nm. Systemowo, czyli biorąc pod uwagę różnice prędkości obrotowych przy szczytowych osiągach, układ napędowy generuje 218 KM i 450 Nm.

Mercedes CLA 250 e przyspiesza do 100 km/h w 6,8 s i osiąga prędkość maksymalną 240 km/h. Praktyczniejsza odmiana - shooting brake - potrzebuje na sprint do 100 km/h 6,9 s (prędkość maksymalna 235 km/h), a "uterenowiony" GLA - 7,1 s (prędkość maksymalna 220 km/h).

Energia elektryczna magazynowana jest w baterii akumulatorów o pojemności 15,6 kWh, co - w zależności od wersji - pozwala na pokonanie w trybie elektrycznym między 60 a 70 km (wh WLTP, w praktyce zasięgi będą mniejsze). Biorąc pod uwagę, że - wg badań Mercedesa - 90 proc. wszystkich dziennych podróży nie przekracza dystansu 50 km - nowe modele, przynajmniej w teorii, miesiącami omijać mogą stacje benzynowe.

Samochody mogą poruszać się wyłącznie przy użyciu silnika elektrycznego do prędkości aż 140 km/h. Zestaw chłodzonych cieczą akumulatorów legitymuje się masą około 150 kg. Korzystając z ładowarki ściennej o mocy 7,4 kWh baterie doładować można od 10 do 100 proc. pojemności w 1 godzinę i 45 minut. Posiłkując się szybką ładowarką o mocy 24 kWh proces ten skrócić można do około 25 minut. Przy korzystaniu ze standardowego gniazdka ładowanie będzie trwało około 6 godzin.



Co ciekawe, hybrydowe mercedesy z rodziny EQ Power w ogóle nie są wyposażone w klasyczny rozrusznik. Funkcja rozruchu jednostki spalinowej realizowana jest za pośrednictwem elektrycznego silnika trakcyjnego.

Ceny zelektryfikowanej rodziny Mercedesa CLA pozostają tajemnicą.