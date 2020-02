Cupra Leon. Wiemy o nim wszystko!

Wiemy już wszystko o pierwszym Leonie spod znaku marki Cupra. Auto trafić ma do salonów w czwartym kwartale bieżącego roku.

Zdjęcie Cupra Leon /

Cupra Leon dostępny będzie w dwóch wersjach nadwozia - jako pięciodrzwiowy hatchback oraz kombi, czyli - w nomenklaturze Cupry - Sportstourer. Wyposażenie standardowe obejmuje m.in.: pełne oświetlenie LED (z tylnymi światłami połączonymi pasem świetlnym), fotele kubełkowe, sportowe zawieszenie i system bezkluczykowego dostępu.

Reklama

Klienci mają do wyboru silnik 2,0 l TSI o mocy 245 KM, 300 KM lub 310 KM (ostatni wyłącznie w wersji Sportstourer z napędem 4Drive). Dwa warianty silników - 245 KM (370 Nm) i 300 KM (400 Nm) występują wraz z napędem na przednie koła, zarówno w wersji hatchback, jak i Sportstourer. Oba wyposażone są w elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (VAQ).

Najmocniejszy silnik w ofercie to jednostka o mocy 310 KM (400 Nm), dostępna wyłącznie w wariancie Sportstourer z napędem 4Drive (4x4 z hydraulicznym międzyosiowym sprzęgłem wielopłytkowym). W takiej konfiguracji auto przyspiesza do 100 km/h w niespełna 5 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 250 km/h. Wszystkie wersje napędowe oferowane są standardowo z dwusprzęgłową skrzynią biegów DSG.

Zdjęcie Cupra Leon /

CUPRA po raz pierwszy wprowadza też do oferty napęd hybrydowy typu plug-in. W modelu Cupra Leon 245 KM PHEV wykorzystuje on benzynowy 1,4 l TSI o mocy 150 KM (250 Nm) i elektryczny silnik trakcyjny generujący 115 KM. Systemowa moc napędu to 245 KM. Kierowca ma też do dyspozycji maksymalny moment obrotowy na poziomie 400 Nm. Hybrydowego Cupra Leona wyposażono w jonowo-litową baterię akumulatorów o pojemności 13 kWh. Dzięki niej, w trybie elektrycznym, auto pokonać może do 60 km. Pełne ładowanie prądem z gniazdka trwa około sześciu godzin. Operację skrócić można do 3,5 godziny korzystając z domowej ładowarki ściennej.

W porównaniu do standardowej wersji Leona, zawieszenie jest o 25 mm niższe na osi przedniej i 20 mm niższe na tylnej (z tyłu układ wielowahaczowy). Standardowo auto porusza się na 18-calowych obręczach (wersja o mocy 245 KM). Mocniejsze odmiany opuszczają fabrykę z kołami w rozmiarze 19 cali.

Zdjęcie Cupra Leon /

We wnętrzu ciekawie prezentuje się zwłaszcza kierownica z przyciskami służącymi do uruchamiania silnika i wyboru trybu jazdy. Za nią znajduje się wirtualny kokpit z 10-calowym ekranem dotykowym i systemem multimedialnym. Wirtualny kokpit można dostosować do potrzeb kierowcy. Poza zwykłymi trybami pracy Cupra Leon oferuje dodatkowy tryb Sport View, stworzony specjalnie dla samochodów Cupra. Kierowca może odczytać na nim dane dotyczące obrotów silnika, aktualnego momentu obrotowego, mocy, ciśnienia doładowania turbosprężarki oraz przyspieszenia.

Zdjęcie Cupra Leon /

Samochód wyposażono dodatkowo w system multimedialny obejmujący nawigację online 3D. Można nim sterować głosem i gestami. System wyposażony jest w funkcję Full Link, zapewniającą kompatybilność z bezprzewodową aplikacją Apple CarPlay oraz Android Auto. Wystarczy podłączyć telefon poprzez złącze USB lub Bluetooth, aby uzyskać dostęp do swoich ulubionych aplikacji.

Cupra Leon 1 / 14 Cupra Leon Źródło: udostępnij

Dzięki wbudowanej karcie sim kierowca - z poziomu smartfona - ma ponadto zdalny dostęp do informacji o pojeździe, w tym do danych dotyczących jazdy, statusie pojazdu oraz ustawieniach alertów dotyczących prędkości. Użytkownicy hybrydowej wersji Cupry Leona dodatkowo mogą zdalnie zarządzać procesem ładowania oraz klimatyzacją.