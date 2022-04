A jednak kierowcy zwolnili. Niestety, tylko przy fotoradarach...

Spis treści: 01 Kierowcy zwolnili. Ale tylko przy fotoradarach

04 Na drogach nie jest bezpieczniej. Więcej wypadków i ich ofiar Jak informowała, policja w w pierwszym kwartale tego roku policjanci w całym kraju nałożyli 1 mln 235 tys. mandatów - o 1454 więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Jednak policja nie jest jedyną służbą uprawnioną do karania za wykroczenia drogowe. Swoje dane o mandatach ujawniła Generalna Inspekcja Ruchu Drogowego (GITD), która obsługuje fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości.

Kierowcy zwolnili. Ale tylko przy fotoradarach

Okazuje się, że od wprowadzenia nowego taryfikatora 1 stycznia 2022 automatyczne urządzenia zarejestrowały w całym kraju o połowę mniej przekroczeń prędkości niż w analogicznym okresie 2021 roku. Poinformował o tym w piątek główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur.

- Od czterech pełnych miesięcy fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości zarejestrowały 295 tys. przekroczeń prędkości. Rok temu, w analogicznym okresie było to dwa razy więcej - podał Gajadhur.

Ocenił, że od czasu obowiązywania nowych przepisów, na polskich drogach jest bezpieczniej. "Niestety są niechlubni rekordziści, którzy potrafią jechać np. 184 km/h na drodze przy ograniczeniu do 50 km/h" - dodał.

500 fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości

Na drogach w Polsce jest ponad 500 fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Prędkość kontrolują również nieoznakowane pojazdy z wideo rejestratorami.

Nowy taryfikator mandatów

Na początku roku weszła w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw. Regulacja zaostrza kary dla sprawców wykroczeń drogowych, m.in. podwyższa maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant - z 500 zł do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. Nowe stawki mandatów zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.



Na drogach nie jest bezpieczniej. Więcej wypadków i ich ofiar

Co jednak niepokojące, nowy taryfikator w żaden sposób nie wpłynął na liczbę wypadków. Co gorsza, pierwszy kwartał 2022 roku przełamał wieloletni cykl poprawy bezpieczeństwa na drogach. W porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2021 roku liczba wypadków wzrosła o 14,7 proc, liczba rannych - o 12,3 proc, a zabitych - o 5,7 proc.

Nie spadła także liczba zatrzymanych kierowców pod wpływem alkoholu, która była wyższa o 27,1 proc.

