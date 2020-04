Interia Drive Cup – ścigamy się (wirtualnie)!

Obecna sytuacja nie pozwala nam spotkać się na torze, dlatego oferujemy naszym zawodnikom, jak i również wszystkim sympatykom Interia Drive Cup wirtualne ściganie w sieci.

24 kwietnia ruszyły zapraszają na wirtualne zawody, na które zaprasza Interia Drive Cup i Automobilklub Bydgoski. Potrwają one tydzień. Wystartować może każdy, a zabawa jest całkowicie darmowa.



Uczestnicy są podzieleni ze względu na wiek oraz rodzaj sprzętu używanego do gry. Przewidziano klasy dla "profesjonalistów" używających kierownic z pedalierą i dla "amatorów" korzystających ze zwykłej klawiatury. Zadaniem uczestników jest uzyskanie jak najlepszego czasu przejazdu jednego okrążenia na wskazanym przez nas torze i samochodzie. Aby go uzyskać trenować można do woli! Wszyscy zawodnicy dostaną na pamiątkę specjalne wydanie elektroniczne czasopisma Automobilista, a najlepsi w klasyfikacjach puchary, które wręczymy na najbliższych, "prawdziwych" zawodach.



Zabawa trwa od 24.04 aż do 3.05. Zapisy i informacje na stronie drivecup.pl.