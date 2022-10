Maszyna TBM wywierci tunel pod Rzeszowem. Możesz wymyślić jej nazwę

Spis treści: 01 Nazwij maszynę TBM

03 Tunel wydrąży maszyna TBM Przypomnijmy, że wyprodukowana w Hiszpanii maszyna obecnie jest w drodze na miejsce zmontowania pod Rzeszowem. Jej największe elementy dostarczono drogą morską do Szczecin, obecnie płyną one barkami w górę Odry. Natomiast mniejsze elementy jada do Rzeszowa na 40 ciężarówkach.

Nazwij maszynę TBM

Aby wziąć udział w Konkursie "Nazwij maszynę TBM", należy do 23 listopada 2022 r. przesłać GDDKiA propozycję nazwy. Co ważne, zgodnie z tradycją, imię powinno być żeńskie.

Spośród zgłoszeń wybranych zostanie nie więcej niż sześć propozycji, które zostaną poddane pod głosowanie internautów. Nazwa z największą liczbą głosów stanie się oficjalnym "imieniem" maszyny TBM.

Uczestnicy, których propozycje nazw znajdą się w finale konkursu, będą mogli odwiedzić plac budowy tunelu na S19 Rzeszów Południe - Babica. Otrzymają również zestaw promocyjnych upominków. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu.

Tunel na drodze S19 pod Rzeszowem

Odcinek drogi S19 Rzeszów Południe - Babica o długości 10 km przebiegać będzie przez powiat rzeszowski i strzyżowski. Będzie to dwujezdniowa droga o dwóch pasach w obu kierunkach. Oprócz m. in. dwóch wiaduktów czy trzech przejść dla zwierząt, konieczne będzie wybudowanie ponad 2-kilometrowego tunelu. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wymuszone jest to "pagórkowatym ukształtowaniem terenu".

Tunel wydrąży maszyna TBM

Tunel o długości 2 255 m będzie składał się z dwóch naw połączonych 15 przejściami poprzecznymi, a także dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda z naw będzie posiadała 12,4 m średnicy.

Tunel zostanie wydrążony przy pomocy wspomnianej maszyny TBM, która posiada tarczę wiercącą o średnicy 15,2 m. Maksymalna głębokość prowadzonych prac wyniesie ponad 100 m. Maszyna nie tylko wierci tunel, ale również usuwa urobek oraz stawia obudowę tunelu.

Po zwiezieniu elementów maszyny na miejsce docelowe, konieczne będzie jej zmontowanie. Plany zakładają, że maszyna rozpocznie wiercenie tunelu na początku przyszłego roku.



