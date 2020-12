Dziś otwarcie nowego fragmentu obwodnicy Bydgoszczy

Kolejny fragment drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz Opławiec – Bydgoszcz Błonie, stanowiący zachodnią obwodnicę miasta zostanie otwarty w czwartek przed południem - poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Nowy odcinek wraz z otwartym przed rokiem odcinkiem Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Błonie umożliwi przejazd całą obwodnicą od strony zachodu, północy i południa. Pozwoli to na wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego, szczególnie relacji Poznań - Gdańsk



Odcinek S5, który w czwartek zostanie oddany do użytku, to dwujezdniowa droga o dwóch pasach ruchu w każdą stronę z rezerwą na trzeci. Na trasie powstały liczne obiekty inżynierskie, w tym trzy przejścia dla zwierząt oraz dwa węzły drogowe: Bydgoszcz Zachód w Pawłówku oraz Bydgoszcz Miedzyń w Lisim Ogonie. Wykonano przebudowę istniejącej sieci drogowej oraz budowę chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia drogowego. Zamontowano też urządzenia ochrony środowiska, w tym ekrany akustyczne.



Według prognoz nowo powstałą drogą w najbliższych latach może przejeżdżać ponad 20 tys. pojazdów na dobę.

